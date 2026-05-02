「泣きじゃくって降格が決まったかのよう」いいのかそれで？ 超窮地の名門指揮官が魂の熱弁。最大の敵は――
泣いても笑っても残り４試合だ。
降格圏の18位に沈むトッテナムは現地５月３日、プレミアリーグ第35節で５位のアストン・ビラと敵地で対戦する。残留ラインの17位につけるウェストハムとの勝点差は２。逆転残留を果たすために、ロベルト・デ・ゼルビ監督が幾度となく強調するのは、メンタリティの重要性だ。
英公共放送『BBC』によれば、３月31日から窮地の名門を率いるイタリア人指揮官は、ネガティブな感情こそが最大の敵だと熱弁した。
「今、最も重要な課題は、我々自身の中、選手たちの中、スタッフやファンの内側にある声を黙らせることだ。この声はネガティブな思考を生み出し、『我々は不運だ』『怪我人が多すぎる』と囁く。『医療スタッフも不十分だし、スタジアムのピッチも良くない、練習場も良くない』『2026年に１勝もできていなかったのだから、２、３試合連続で勝つなんて不可能だ』。全てがネガティブな思考で、全くの戯言だと思う。
まるで全員が泣きじゃくって降格が決まったかのようだ。いや、まだだ。ピッチの上で死を賭して戦わなければならない。プレーし続けなければならないし、戦わなければならない。ウェストハムより２ポイント少ないだけだ。彼らも我々と同じように厳しい試合を控えている」
ビラ戦を前に魂のスピーチを行なったデ・ゼルビ監督はそして、こう締め括った。
「今は我々にとって最高の状況ではないし、厳しい時期だが、敗者は泣き言を言い、ネガティブに考えるものだ。私は身近な人たちに泣かれたり、自分とは違う考え方をしてほしくない」
トッテナムは前節で最下位のウォルバーハンプトンに１−０で辛勝し、プレミアリーグ16試合ぶりの白星を挙げ、ようやく2026年リーグ戦初勝利を掴んだ。
そのウルブス戦で中心選手のシャビ・シモンズが右膝前十字靭帯断裂を負い、離脱したのはかなりの痛手だが、今こそ全員が強い気持ちを持ち、クラブ史に残る窮地を脱したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
降格圏の18位に沈むトッテナムは現地５月３日、プレミアリーグ第35節で５位のアストン・ビラと敵地で対戦する。残留ラインの17位につけるウェストハムとの勝点差は２。逆転残留を果たすために、ロベルト・デ・ゼルビ監督が幾度となく強調するのは、メンタリティの重要性だ。
英公共放送『BBC』によれば、３月31日から窮地の名門を率いるイタリア人指揮官は、ネガティブな感情こそが最大の敵だと熱弁した。
まるで全員が泣きじゃくって降格が決まったかのようだ。いや、まだだ。ピッチの上で死を賭して戦わなければならない。プレーし続けなければならないし、戦わなければならない。ウェストハムより２ポイント少ないだけだ。彼らも我々と同じように厳しい試合を控えている」
ビラ戦を前に魂のスピーチを行なったデ・ゼルビ監督はそして、こう締め括った。
「今は我々にとって最高の状況ではないし、厳しい時期だが、敗者は泣き言を言い、ネガティブに考えるものだ。私は身近な人たちに泣かれたり、自分とは違う考え方をしてほしくない」
トッテナムは前節で最下位のウォルバーハンプトンに１−０で辛勝し、プレミアリーグ16試合ぶりの白星を挙げ、ようやく2026年リーグ戦初勝利を掴んだ。
そのウルブス戦で中心選手のシャビ・シモンズが右膝前十字靭帯断裂を負い、離脱したのはかなりの痛手だが、今こそ全員が強い気持ちを持ち、クラブ史に残る窮地を脱したい。
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