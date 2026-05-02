「カージナルス−ドジャース」（１日、セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で先発出場し、３点を追う六回の第３打席で中飛に倒れた。左腕・リベラトアと３度目の対戦。初球の低めを見極め、２球目のフォーシームは見逃した。３球目のスライダーにスイングをかけるも、平凡な中飛に倒れた。その後、チームは１死満塁からタッカーの犠牲フライで１点を返し、左腕をマウンドから引きずり降ろした。なおも