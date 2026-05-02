週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、いま大注目の横浜エリアで最新スポット＆グルメを徹底調査します！《出演》佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）田辺大智（日本テレビアナウンサー）《紹介した場所》★3月オープン横浜スタジアム目の前の新施設施設名：BASEGATE横浜関内所在地： 神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1＜紹介施設・店舗＞●国内最大級のライブビューイング施設施設名：TH