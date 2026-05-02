５月２日放送【シューイチ★セブン】最新が続々！横浜トレンドスポット
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、いま大注目の横浜エリアで
最新スポット＆グルメを徹底調査します！
《出演》
佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）
田辺大智（日本テレビアナウンサー）
《紹介した場所》
★3月オープン 横浜スタジアム目の前の新施設
施設名：BASEGATE横浜関内
所在地： 神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1
＜紹介施設・店舗＞
●国内最大級のライブビューイング施設
施設名：THE LIVE Supported by 大和地所
施設名：ワンダリア横浜
●窓からハマスタが見える!?
旧横浜市庁舎を保存・活用したレガシーホテル
ホテル名：OMO7 横浜 by星野リゾート
●世界一のピッツァが食べられる！ハマスタ目の前のイタリアン
店舗名：The TRATTORIA SALVATORE CAFÉ BASEGATE横浜関内
紹介した商品：
“D.O.C”〜ドック〜 世界No.1 Pizza 3300円
黄金のドック 3630円 ※BASEGATE横浜関内限定・期間限定
●一切冷凍なし！生本まぐろが食べられる！
店舗名：まぐろ問屋 三浦三崎港 BASEGATE横浜関内
紹介した商品：
本まぐろ筋とろ2枚羽織り 935円 ※BASEGATE横浜関内店限定
豪海本まぐろ軍艦 935円 ※BASEGATE横浜関内店限定
★去年10月オープン 海が目の前！臨港パークの新施設
施設名：横浜ティンバーワーフ
所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-5 臨港パーク内
＜紹介店舗＞
●横浜初出店 行列必須の人気ベーカリーカフェ
店舗名：daco 横浜臨港パーク
紹介した商品：
生ナポリドーナツ 258円
ナポリサンド 486円 ※横浜臨港パーク店限定
★アクティビティやエンタメが揃った家族で楽しめる施設
施設名：横浜ワールドポーターズ
所在地：神奈川県横浜市中区新港2-2-1
＜紹介施設＞
●去年6月リニューアル 横浜の景色が一望できる屋上
施設名：ルーフ・トップ・ワールド
所在地：横浜ワールドポーターズ屋上
★去年6月オープン 海外初の新感覚スイーツ「アイスチュロス」
店舗名：Gold Chillin’（ゴールドチリン）
所在地：横浜市中区海岸通1-1（大さん橋すぐ側）
紹介した商品：アイスチュロ 1300円