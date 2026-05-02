週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」



今回は、いま大注目の横浜エリアで

最新スポット＆グルメを徹底調査します！



《出演》

佐藤和奏（シューイチ★セブンリポーター）

田辺大智（日本テレビアナウンサー）



《紹介した場所》

★3月オープン 横浜スタジアム目の前の新施設

施設名：BASEGATE横浜関内

所在地： 神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1



＜紹介施設・店舗＞

●国内最大級のライブビューイング施設

施設名：THE LIVE Supported by 大和地所





●アプリで動物をゲット!?新感覚没入型施設施設名：ワンダリア横浜●窓からハマスタが見える!?旧横浜市庁舎を保存・活用したレガシーホテルホテル名：OMO7 横浜 by星野リゾート●世界一のピッツァが食べられる！ハマスタ目の前のイタリアン店舗名：The TRATTORIA SALVATORE CAFÉ BASEGATE横浜関内紹介した商品：“D.O.C”〜ドック〜 世界No.1 Pizza 3300円黄金のドック 3630円 ※BASEGATE横浜関内限定・期間限定●一切冷凍なし！生本まぐろが食べられる！店舗名：まぐろ問屋 三浦三崎港 BASEGATE横浜関内紹介した商品：本まぐろ筋とろ2枚羽織り 935円 ※BASEGATE横浜関内店限定豪海本まぐろ軍艦 935円 ※BASEGATE横浜関内店限定★去年10月オープン 海が目の前！臨港パークの新施設施設名：横浜ティンバーワーフ所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-5 臨港パーク内＜紹介店舗＞●横浜初出店 行列必須の人気ベーカリーカフェ店舗名：daco 横浜臨港パーク紹介した商品：生ナポリドーナツ 258円ナポリサンド 486円 ※横浜臨港パーク店限定★アクティビティやエンタメが揃った家族で楽しめる施設施設名：横浜ワールドポーターズ所在地：神奈川県横浜市中区新港2-2-1＜紹介施設＞●去年6月リニューアル 横浜の景色が一望できる屋上施設名：ルーフ・トップ・ワールド所在地：横浜ワールドポーターズ屋上★去年6月オープン 海外初の新感覚スイーツ「アイスチュロス」店舗名：Gold Chillin’（ゴールドチリン）所在地：横浜市中区海岸通1-1（大さん橋すぐ側）紹介した商品：アイスチュロ 1300円