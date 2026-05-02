日本ハムの万波が両リーグ最速の10号まであと1本に迫っている。日本ハムの打者が両リーグ最速10号を記録すると万波自身が23年に牧（D）、浅村（楽）と同日に達成して以来3年ぶり、単独なら15年の中田翔以来11年ぶりになる。オリックス戦は今季カード別最多の3本塁打。本塁打率（1本当たりの打数）は7・33と高く、西武戦の8・50を上回り最も高い。ただ、きょうオリックスの先発予定のエスピノーザは大の苦手。24年の初対戦から1