さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。 本稿では、4月に「PayPay」でお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップしてご紹介する。 WINTICKET新規登録で合計1000ポイント 期間中、WINTICKETに新規登録し、翌日中にPayPayポイントを連携してプロモーションコードを入力すると、WINTICKETのポイントが500ポイント、PayPayポイントが5000ポイント進呈