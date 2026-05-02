さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、4月に「PayPay」でお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップしてご紹介する。

WINTICKET新規登録で合計1000ポイント

期間中、WINTICKETに新規登録し、翌日中にPayPayポイントを連携してプロモーションコードを入力すると、WINTICKETのポイントが500ポイント、PayPayポイントが5000ポイント進呈される。プロモーションコードは「EZBNSXLV」。キャンペーンの終了日は未定。

GU（ジーユー）で最大100％還元

5月7日までの期間中、ジーユーの店舗またはオンラインストアで3000円以上をPayPayで支払うと、最大で100％が還元されるスクラッチくじに参加できる。還元率は、1等が100％、2等が5％、3等が0.5％。付与上限は10万0000ポイント。

キャリア決済で最大1万ポイント

5月31日までの期間中、App StoreやGoogle Play Storeでの支払いにSoftbankのキャリア決済を利用すると、支払額に応じてPayPayポイントが進呈される。対象は、これまでにキャリア決済を利用したことない、もしくは過去1年間利用していないユーザー。

還元率は、100円以上で100ポイント、1500円以上で150ポイント、3300円以上で300ポイント、2万2000円以上で2000ポイント、5万5000円以上で5000ポイント、11万円以上で1万ポイントとなっている。専用のフォームから応募が必要。

スーパーPayPayクーポンで最大20％

対象店舗での支払いにPayPayを利用することで、追加のポイントが還元される「スーパーPayPayクーポン」が、複数の加盟店で実施される。ソフトバンクユーザー限定のキャンペーンで、PayPayアプリ内で事前にクーポンの獲得が必要。

5月の対象加盟店は、ウエルシア、ダイソー、ebookjapan、Qoo10、Yahoo!ショッピング。加盟店ごとに、期間や還元率は異なる。

「あなたのまちを応援プロジェクト」

地方自治体と共同で共同で実施する「あなたのまちを応援プロジェクト」として、全国各地でさまざまなキャンペーンが実施される。

5月の対象エリアは、岩手県北上市、群馬県大泉町、千葉県鎌ケ谷市、東京都練馬区、長崎県諫早市。自治体ごとに、期間や還元率は異なる。