きょうから５月がスタートしましたが、あいにくの天気となりましたね雨が降ったりやんだりの一日でした。きょうの県内は、前線を伴った低気圧の影響で湿った空気が流れ込み、断続的に雨が降りました。日差しが届かなかった分気温も平年並みでしたが、体感としてはひんやりと感じられました。確かに一枚羽織るものが欲しくなるような日でしたね。そしてあすからは５連休です。お出かけの計画を立てている方も多いと思いますが