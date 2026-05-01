きょうから５月がスタートしましたが、あいにくの天気となりましたね

雨が降ったりやんだりの一日でした。



きょうの県内は、前線を伴った低気圧の影響で湿った空気が流れ込み、断続的に雨が降りました。日差しが届かなかった分気温も平年並みでしたが、体感としてはひんやりと感じられました。



確かに一枚羽織るものが欲しくなるような日でしたね。

そしてあすからは５連休です。お出かけの計画を立てている方も多いと思いますが、天気はどうなりそうですか。





では、あすの予報から見ていきましょう。きょう雨を降らせた低気圧や前線は、日本の北東へと離れていきます。かわって西からは高気圧が近づいてくるため、県内は晴れてきそうです。ただ北海道の東にある低気圧の周りは等圧線がかなり混み合っています。このため東北地方を中心に、非常に強い風が吹きそうです。５月の嵐ですね。北陸ではさほど強い風は吹きませんが、連休中の移動の足は心配です。ＪＲ東日本は、この強風の影響で北陸新幹線でも遅れや運休が出る可能性があるとしています。あす新幹線を利用される予定の方は、運行情報にご注意ください。ではあらためて５連休の天気を見てみましょう。まず、あすの天気マークは「晴れ一時雨」となっていますが、この雨は未明までで日中は晴れそうです。富山市の予想最高気温は２３度まで上がり、絶好のお出かけ日和になりそうです。ただ西から低気圧が近づく影響で、あさって日曜日は下り坂です。日中は曇り空、夕方からは雨が降り出す見込みです。外でのレジャーは早めの時間に済ませておくのが良さそうです。４日も雨の予報ですが、「こどもの日」の５日から天気が回復してきそうです。連休最終日の６日は再び高気圧に覆われて、晴天が戻ってくる見込みです。雨のタイミングを上手く避けて、楽しい連休にしたいですね。低気圧や前線の動きによって予報が変わる可能性もあります。小まめに情報をご確認ください。