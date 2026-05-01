大谷翔平選手や山本由伸投手など、メジャーリーグで活躍する日本人選手のグッズを展示・販売する催しが、あすから富山市の商業施設で始まります。一足早く見どころをお伝えします。背番号１７、ドジャースの大谷翔平選手のユニフォームに、おととしワールドチャンピオンに輝いた際、記念に作られた首振り人形など。富山市のマリエとやまであすから行われる催しでは、日本人メジャーリー