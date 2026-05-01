大谷翔平選手や山本由伸投手など、メジャーリーグで活躍する日本人選手のグッズを展示・販売する催しが、あすから富山市の商業施設で始まります。一足早く見どころをお伝えします。



背番号１７、ドジャースの大谷翔平選手のユニフォームに、おととしワールドチャンピオンに輝いた際、記念に作られた首振り人形など。富山市のマリエとやまで

あすから行われる催しでは、日本人メジャーリーガーが使用した用具が展示されるほか、キーホルダーや帽子などおよそ３００種類のグッズが販売されます。富山県で開催されるのは今年で３回目です。





澤越アナウンサー「今回の催しで注目なのがこちら。大谷選手・山本投手・佐々木投手が実際にメジャーリーグの公式戦で使用したボールです。このように３人のものが並ぶのはとても貴重なんです」去年９月に大谷選手がピッチャーとして１００試合目の登板をしたときのボール。価格はなんと３３０万円です。その隣には、ドジャースでともに活躍する山本投手や佐々木投手が好投したときのボールもあります。こちらはいずれも７７万円。イベントを運営する 渡辺昌宏さん「富山は、全国からたくさんの観光客のお客様、そしてインバウンドのお客様もいらっしゃると思います。大谷選手のグッズは全国的に人気なうえ、海外からのお客様にも大変人気です。ぜひこの機会にお立ち寄りいただければと思います」この催しは、あすから今月１０日まで開かれます。山本由伸投手が実際に投げたボールをお借りしてきました。去年９勝目を挙げた試合で投げたものです。大型連休の期間に、日本人メジャーリーガーを身近に感じてみるのも良いかもしれませんね。