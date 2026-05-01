１日の日経平均株価は、前日比２２８円高の５万９５１３円と３日ぶりに反発した。この日の関心を集めたのは東京エレクトロンだ。同社株は、前日発表された決算内容が好感され一時８％超高となり最高値を更新。１銘柄で日経平均株価を約３００円押し上げた。ソフトバンクグループと併せれば４７０円あまりの寄与となり、依然としてＡＩ・半導体関連の一極集中相場が続いている。 決算シーズンは始まったばかりだ