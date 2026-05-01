１日の日経平均株価は、前日比２２８円高の５万９５１３円と３日ぶりに反発した。この日の関心を集めたのは東京エレクトロン<8035.T>だ。同社株は、前日発表された決算内容が好感され一時８％超高となり最高値を更新。１銘柄で日経平均株価を約３００円押し上げた。ソフトバンクグループ<9984.T>と併せれば４７０円あまりの寄与となり、依然としてＡＩ・半導体関連の一極集中相場が続いている。



決算シーズンは始まったばかりだが、東エレクをはじめとしてアナリスト予想を上回る銘柄は多く、内容は良好とみられている。アドバンテスト<6857.T>は予想を下回ったものの「保守的な見通しが示された」（市場関係者）との見方は少なくない。



足もとで日経平均採用銘柄ベースでの１株当たり利益（ＥＰＳ）は３０００円に接近しており、利益は順調に積み上がっていることから「６万円は決して割高な水準とは言えない」（アナリスト）との声が出ている。もっとも１日の東証プライム市場では、年初来高値を更新したのは３９銘柄に対して、同安値を更新したのは１９１銘柄を数えた。ＡＩ・半導体関連株の急伸が相場を支えている構図は鮮明だ。このため、牽引役である半導体関連株が下落に転じれば、全体相場は大幅な反動安に見舞われる恐れもある。



来週は、ゴールデンウィークで東京市場の立ち会いは２営業日のみ。特に、８日にはトヨタ自動車<7203.T>とソニーグループ<6758.T>、任天堂<7974.T>の決算発表があり、その結果は注目されそうだ。海外では５日のアドバンストマイクロデバイシズ＜AMD＞や６日のアーム・ホールディングス＜ARM＞の決算などが関心を集めている。また、米国では８日には米４月雇用統計が発表される。



上記以外のスケジュールでは、海外では４日に米３月製造業受注、５日に米４月ＩＳＭ非製造業景況指数、米３月ＪＯＬＴＳ求人件数、米３月貿易収支、６日に米４月ＡＤＰ雇用統計、８日に米５月ミシガン大学消費者マインド指数が発表される。４日にパランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞、６日にウォルト・ディズニー＜DIS＞、７日にマクドナルド＜MCD＞が決算発表を行う。



国内は６日まで休場。７日に４月都心オフィス空室率、３月１８～１９日開催分の日銀金融政策決定会合の議事要旨が発表される。８日に３月毎月勤労統計調査が発表され、株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）の算出日となる。７日に味の素<2802.T>、横河電機<6841.T>、住友林業<1911.T>、８日に五洋建設<1893.T>、太陽誘電<6976.T>、ＮＴＴ<9432.T>が決算発表を行う。来週の日経平均株価の予想レンジは５万８３００～６万０７００円前後。（岡里英幸）



出所：MINKABU PRESS