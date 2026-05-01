鶴岡市の県立加茂水産高校で1日、伝統の「水開き」が行われ、生徒たちが海に入り、安全を祈願しました。県立加茂水産高校の「水開き」は海での航海実習などが始まるのを前に、生徒たちの安全を祈願するもので、1946年の開校以来続く伝統行事です。「準備運動 わっしょい。わっしょい」準備運動の後、およそ60人の全校生徒は、学校近くの加茂レインボービーチに移動し、水温12.6℃の冷たい海に入りました。「 寒いから