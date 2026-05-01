アクシネットジャパンインクからダレルサーベイ調べの使用率速報が届いた。「国内男子ツアー『中日クラウンズ』で、タイトリストのドライバーは使用率35％でNo.1を獲得。この他、ゴルフボール、UTメタル、UTアイアン、ウェッジの計5カテゴリで使用率No.1を獲得しております」と、同社ツアー広報。【画像】コレが『GTS2』と『GTS3』FWの顔つきの違い今大会からは『NEW GTS』フェアウェイメタルのシーディングも開始され、早くも6名