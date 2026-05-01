俳優の満島真之介がMCを務めるテレビ朝日「スマホで参加クイズ！国民番付」（後1・30）が2日に放送される。新感覚の視聴者参加型バラエティー。2時間の生放送で、「世界遺産」をテーマに日本、そして海外の世界遺産から絶景や超貴重映像の4択クイズが出題される。「テレ朝iD」に登録＆ログインすることで番組を見ながら、視聴者自身がスマホでクイズに参加可能。出題される問題はすべて4択形式で、テレビを見ながら手元のデ