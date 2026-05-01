俳優の満島真之介がMCを務めるテレビ朝日「スマホで参加クイズ！国民番付」（後1・30）が2日に放送される。

新感覚の視聴者参加型バラエティー。2時間の生放送で、「世界遺産」をテーマに日本、そして海外の世界遺産から絶景や超貴重映像の4択クイズが出題される。

「テレ朝iD」に登録＆ログインすることで番組を見ながら、視聴者自身がスマホでクイズに参加可能。出題される問題はすべて4択形式で、テレビを見ながら手元のデバイスで解答できる。

相撲の番付システムがクイズバトルに落とし込まれているのが、番組の特徴。正解すれば“勝ち星”を獲得でき、勝ち星を積み上げることで番付が昇進。全員が「序ノ口」からスタートし、最上位・横綱を目指して参加者で競い合う。スタジオには豪華ゲストも集まり、出演者と視聴者が一体となり臨場感あふれるクイズバトルを展開する。

クイズに参加すればテレ朝通販ロッピングなどのお買い物で1ポイント＝1円として使えるテレ朝ポイント（期間限定）を最大500万ポイント山分け。さらに、出演者1位予想で正解すると200万ポイント山分けや、番付最上位の「横綱」全員で300万ポイント山分けなど、総額最大1000万ポイント山分けのビッグチャンスとなる。途中参加も可能となっている。