【経済ニュースの核心】やはり万博EVバスは現場でも悪評ふんぷんの“いわく付き”だった…販売元が負債57億円で再生法申請3月の欧州連合（EU）域内の新車販売台数は、前年同月比12.5％増の115万8316台だった。電動車の販売が好調で、ハイブリッド車（HV）が20.1％増の44万4835台、電気自動車（EV）が48.9％増の23万4532台、プラグインハイブリッド車（PHV）が28.2％増の10万5414台。一方、ガソリン車は9.4％減の26万2617台、デ