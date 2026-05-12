ルッテン監督の辞任を発表北中米ワールドカップ（W杯）に初出場するキュラソー代表は開幕を1か月後に控えたタイミングで監督交代を決断した。フレット・ルッテン監督が電撃退任し、後任にはディック・アドフォカート氏の再任となる可能性が浮上している。キュラソーは北中米カリブ海予選のグループBを首位で勝ち抜け、同国史上初のW杯出場を決めた。面積は種子島と同じ約444平方キロメートルで、人口は15万人強。大会史上最も