日本女子代表(なでしこジャパン)の狩野倫久新監督(49)の就任記者会見が18日、都内で行われた。「(目標は)2027年のブラジルW杯優勝。そこに向けた力になるという強い覚悟と信念を持って引き受けた。日本女子の力を結集して仕事を遂行したい」と意気込みを語った。今年3月にオーストラリアで行われた女子アジア杯で2大会ぶり3度目の優勝を飾ったなでしこジャパンだが、ニルス・ニールセン監督を電撃解任。4月に行ったアメリカ遠