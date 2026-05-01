●1日(金)は昼前後にかけて天気不安定●北～西寄りの風が強め 雨傘とともに上着も活躍●大型連休このあとも天気は周期変化 3日(日)に再び強雨も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨日、まとまった雨を降らせた低気圧や前線は東に去りつつあるものの、まだ残る気圧の谷や、上空に寒気も流れ込むことで、今朝の県内も所々に雨雲が流れ込んでいます。きょう1日(金)は、昼前後にかけては大気の状態が不安定。急な大粒の雨、雷な