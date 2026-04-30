ふすまが悲惨なことに…2匹の共犯者が発覚!?YouTubeチャンネル「ヤトと小太郎とトワ」では、ふすまに穴を開ける2匹の猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「飼い主さんの優しさに笑ってしまう」「無邪気な猫ちゃんたちがかわいい」の声が続出しました。【画像5枚】「まるで映画のワンシーン…（笑）」これが、2匹の“脱獄劇”です！注目を集めたのは「やらかしたニャンズ【ニャーシャンクの空に】」という動画。白い猫の