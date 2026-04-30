ふすまが悲惨なことに…2匹の共犯者が発覚!?

YouTubeチャンネル「ヤトと小太郎とトワ」では、ふすまに穴を開ける2匹の猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「飼い主さんの優しさに笑ってしまう」「無邪気な猫ちゃんたちがかわいい」の声が続出しました。

【画像5枚】「まるで映画のワンシーン…（笑）」これが、2匹の“脱獄劇”です！

注目を集めたのは「やらかしたニャンズ【ニャーシャンクの空に】」という動画。白い猫の小太郎が、何やらふすまをカリカリといたずらしているところから動画が始まります。

なんともう1匹の縞模様の猫、トワも共犯だったことが発覚します。元から破れていたので「まぁ、いいか」とそのまま撮影していた飼い主さん。しかしここで、飼い主さんの奥様に見つかり、こっぴどく叱られます。

見事開通！ すごい体勢で穴に吸い込まれるトワ

その後はふすまもボロボロになってしまったため、2匹に好きにさせることに。2匹はまるで作業主任と現場監督さながらで、もうやりたい放題です。そのうち、ふすまは見事開通しました。

「ちょうど良さそうだニャ」とさっそく穴に入って遊び始めるトワ。飼い主さんの注意もむなしく、木枠に足を器用に引っかけてよじ登り、すごい体勢でふすまに吸い込まれていきます。

「面白そうだニャ」と寄ってきたのは小太郎。入ろうとしたところをガバッと飛び出ってきたトワにちょっとびっくりした様子でしたが、入念に中を確認した後、自分も穴に入っていきました。

中は使っていない押し入れで、ボロボロになったふすまは飼い主さんがお片付け。秘密基地のように2匹が遊んでいたからか、「ゴメンな」とどこか申し訳なさそうです。

楽しそうな2匹と優しい飼い主さんの姿に、「ここまでのいたずらは初めて見た！」「奥様怒らないであげて」「心が温かくなりました」などのコメントが寄せられていました。2匹の奮闘ぶりは動画でチェックしてみてくださいね。