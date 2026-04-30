まんまるボディーに長いくちばしが特徴的な、ニュージーランドの国鳥「キーウィ」。その愛らしいビジュアルを生かした「醤油差し」がガチャに登場し、話題となっています。8月にとうとうキーウィの醤油差しがガチャとして発売することになりました!食卓でぜひ飼ってあげてください。 (@issikazu20より引用)キーウィの醤油さしこちらが、8月に登場する「キーウィの醤油さし」です。人気アイデアクリエイター・いしかわかずやさん考