【ガチャ】キーウィ姿の醤油さしが可愛すぎる! -「発想が可愛すぎ」「地味にガチャって飼って愛でたいまである」と話題

【ガチャ】キーウィ姿の醤油さしが可愛すぎる! -「発想が可愛すぎ」「地味にガチャって飼って愛でたいまである」と話題