フラメンゴ（ブラジル1部）に所属するウルグアイ代表MFジョルジアン・デ・アラスカエタにFIFAワールドカップ2026欠場の可能性が浮上しているようだ。29日、ブラジルメディア『ESPN』が伝えている。デ・アラスカエタは29日に行われたコパ・リベルタドーレスのエストゥディアンテス戦に先発出場していたものの、16分に右肩を強打したことでそのままプレー続行不可能となり、21分に負傷交代を余儀なくされていた。激しい痛みを