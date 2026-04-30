ウルグアイ代表の10番にW杯欠場の可能性が浮上…右鎖骨骨折と診断
フラメンゴ（ブラジル1部）に所属するウルグアイ代表MFジョルジアン・デ・アラスカエタにFIFAワールドカップ2026欠場の可能性が浮上しているようだ。29日、ブラジルメディア『ESPN』が伝えている。
デ・アラスカエタは29日に行われたコパ・リベルタドーレスのエストゥディアンテス戦に先発出場していたものの、16分に右肩を強打したことでそのままプレー続行不可能となり、21分に負傷交代を余儀なくされていた。
激しい痛みを訴えたデ・アラスカエタは病院に搬送され、検査の結果、右鎖骨の骨折が確認されたという。フラメンゴは「地元病院での画像検査の結果、このミッドフィールダーは右鎖骨骨折と診断された。選手は代表団の他のメンバーと共に、木曜日（30日）未明にリオデジャネイロに戻る」と同選手の状態を発表している。
なお、離脱期間は明らかになっておらず。通算59試合出場で13ゴールを挙げ、ウルグアイ代表では背番号「10」を着用するデ・アラスカエタは今夏のW杯出場を逃す可能性があることが伝えられている。
デ・アラスカエタは29日に行われたコパ・リベルタドーレスのエストゥディアンテス戦に先発出場していたものの、16分に右肩を強打したことでそのままプレー続行不可能となり、21分に負傷交代を余儀なくされていた。
なお、離脱期間は明らかになっておらず。通算59試合出場で13ゴールを挙げ、ウルグアイ代表では背番号「10」を着用するデ・アラスカエタは今夏のW杯出場を逃す可能性があることが伝えられている。