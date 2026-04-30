下関北九州道路のイメージ。 全長約8kmの新ルート。下関北九州道路の計画概要 下関北九州道路のルート素案。 「下関北九州道路」は、福岡県北九州市から山口県下関市を結ぶ延長約8.0kmの道路だ。関門海峡に約2.2kmのつり橋を架橋する計画で、主塔間の距離（支間長）は約1.5kmに達する見込みだ。これは国内最大の支間長を持つ明石海峡大橋に次ぐ規模となる。支間長1kmを超えるつり橋は、1999年に完成した来