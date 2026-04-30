下関北九州道路のイメージ。

全長約8kmの新ルート。下関北九州道路の計画概要

下関北九州道路のルート素案。

「下関北九州道路」は、福岡県北九州市から山口県下関市を結ぶ延長約8.0kmの道路だ。関門海峡に約2.2kmのつり橋を架橋する計画で、主塔間の距離（支間長）は約1.5kmに達する見込みだ。これは国内最大の支間長を持つ明石海峡大橋に次ぐ規模となる。

支間長1kmを超えるつり橋は、1999年に完成した来島海峡第三大橋以降、新たな建設実績がない。こうした大規模構造に加え、厳しい自然条件も重なることから、本事業は難易度の高い工事となる見通しである。

現在、関門海峡を横断する道路は、関門トンネルと関門橋の2路線に限られている。関門トンネルは1958年、関門橋は1973年の開通と、いずれも供用開始から半世紀以上が経過しており、老朽化が進行している。

補修工事や事故、自然災害による通行止めも発生しており、代替路が限られることから、その都度大規模な渋滞が生じている。こうした状況を踏まえ、関門海峡を結ぶ第三のルートとして、早期整備の必要性が指摘されている。

下関北九州道路で何が変わる？ 4つのメリットを解説

下関市と小倉市の中心部からの30分圏域。

下関北九州道路の整備により、北九州市～下関市間の所要時間は、現在の約30分から約20分へと短縮される見込みである。移動時間の短縮に加え、関門海峡を横断する3つ目のルートが確保されることで、暮らし、産業・物流、観光、代替路の4つの観点から効果が期待されている。

まず暮らしの面では、関門海峡を越えた一体的な生活圏の形成が見込まれている。この地域は、買い物や通勤・通学で海峡を越える人の往来が多い一方、下関市・北九州市ともに人口減少傾向にある点が特徴だ。

下関北九州道路の整備により、これまで時間帯によっては敬遠されていた海峡横断が日常的な移動手段となることで、通勤や買い物の行動範囲が広がる。両市間の移動環境が向上することで利便性の高い生活圏が形成され、地域の活性化につながることが期待されている。

産業・物流の面では、関門海峡をまたぐルートが従来の2ルートから3ルートへと増加することが大きな効果をもたらす。交通容量の拡大と分散により、輸送時間の短縮に加え、定時性の向上が期待される。物流においてはわずかな遅延が全体に波及するため、約10分の短縮以上に、安定した輸送環境の確保が重要な意義を持つ。

観光の面では、下関市と北九州市をまたいだ周遊性の向上が見込まれる。加えて、延長約8kmのうち約2kmに及ぶ海上区間を有する橋梁は、それ自体が新たな景観資源となる可能性がある。関門海峡の景観と調和した大規模なつり橋は、移動手段にとどまらず、新たなランドマークとしての役割も期待されている。

代替路の観点では、関門海峡を横断するルートの冗長性が大きく向上する。関門橋では2022年に上り線が約34時間にわたり通行止めとなり、関門トンネルでも事故や落下物により、平均すると2日に1回の頻度で通行止めが発生している。こうした事象は、物流や医療などに影響を及ぼす要因となっている。

新たな横断ルートが加わることで、事故や災害時のリスク分散が可能となり、安定した交通機能の確保につながると期待されている。

下関北九州道路はいつ開通？ 現在の進捗と今後の流れ

道路事業における環境影響評価と都市計画の流れ。

そんな下関北九州道路の工事はどこまで進んでいるのだろうか。

下関北九州道路は、2025年12月23日に都市計画決定が告示された。これにより、ルートや構造などの基本計画が法的に確定した段階にある。なお、具体的な着工時期や完成時期については、現時点で示されていない。

次の段階は事業化である。事業化とは、国や自治体が正式に事業として採択し、予算を措置したうえで整備を進める段階に移行することを指す。これにより、初めて具体的なスケジュールが動き出す。

事業化後は、詳細設計と並行して用地取得が進められる。用地取得は、道路整備に必要な土地を地権者から取得する手続きであり、事業全体の進捗を左右する重要な工程である。

その後は、用地の確保が進んだ区間から順次工事に着手する流れとなる。ただし、本路線は関門海峡をまたぐ大規模な橋梁を含むことから、技術的な検討や施工準備に相応の期間を要する見込みである。

このように、下関北九州道路は計画段階としては確定したものの、整備はこれから本格化する段階にある。国内でも有数の規模となるつり橋の建設が見込まれており、その動向が注目される。