記事のポイントナイキの「ウォーカーは大目に見る」という看板が炎上し、ボストンマラソン直前に撤去される事態となった。アシックスは対抗メッセージを掲出し、エコーは日常的なムーブメントを再定義した。ウォーキング文化の台頭を背景に、ブランドは製品訴求からインクルーシブな価値訴求へとシフトしている。ボストンマラソンをめぐるナイキ（Nike）の炎上を受けて、競合各社はこの機会を捉え、マラソンランの枠を超えた「ムー