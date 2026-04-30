＜中日クラウンズ初日◇30日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞今季の国内での3戦目となる大会が開幕した。【写真】”ミニドラ”や見慣れないクラブも…石川遼の最新クラブを撮った午前7時30分には10番から、現在、米下部ツアーを主戦場にし、今季日本ツアーでの初戦となる石川遼がスタートした。杉浦悠太、大西魁斗とのラウンドは、スタートからおはようバーディ。4ホールを消化し、1アンダー