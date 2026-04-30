＜速報＞中日クラウンズ開幕！ 今季日本初戦の石川遼はバーディ発進
＜中日クラウンズ 初日◇30日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞今季の国内での3戦目となる大会が開幕した。
【写真】”ミニドラ”や見慣れないクラブも… 石川遼の最新クラブを撮った
午前7時30分には10番から、現在、米下部ツアーを主戦場にし、今季日本ツアーでの初戦となる石川遼がスタートした。杉浦悠太、大西魁斗とのラウンドは、スタートからおはようバーディ。4ホールを消化し、1アンダーでプレーしている。杉浦は、細野勇策、鈴木晃祐、平本世中と並び2アンダーでトップグループにつけている。この後も続々と選手たちはコースに向かう。前年覇者の浅地洋佑は、午後組のひとりとして午後0時20分に連覇への挑戦を始める。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
中日クラウンズ 初日の組み合わせ
石川遼の順位は？ 米男子下部ポイントランキング
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「磨けばダイヤモンド」の原石がゴロゴロ… 米下部1年目の石川遼が感じるレベルと向き合う“150y以内の精度”
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