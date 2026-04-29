サッカーＪ２のカターレ富山はきょう、ホームでアルビレックス新潟と対戦し勝利しました。これでチーム史上初の７連勝、グループの首位に浮上しました。今シーズン行われているＪ２・Ｊ３百年構想リーグで現在グループ２位のカターレ富山はきょう、ホームで４位の新潟と対戦しました。試合が動いたのは前半３８分。布施谷翔がペナルティエリアの外からミドルシュ