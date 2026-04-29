県内最大の労働団体「連合富山」はきょう、富山市で労働者の祭典「メーデー」の行事を行い、賃上げの流れを持続し安心して暮らせる社会を実現することを訴えました。富山国際会議場と周辺で行われた「富山県中央メーデー」には、主催者発表でおよそ２５００人が参加しました。集会では佐伯直樹実行委員長が「物価上昇の中、賃上げの流れを続けて広く波及させる必要がある」と呼びかけました。連合富山の加