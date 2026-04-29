スーパーマーケット「紀ノ国屋」から、Suicaのペンギンとコラボした新作トートバッグが登場しました！（写真）【紀ノ国屋×Suicaのペンギン】大容量トートバッグ今回は実際に購入した筆者が、トートバッグのデザインやサイズ、使い勝手などについて詳しくレビューします。【紀ノ国屋×Suicaのペンギン】新作トートバッグを徹底レビュー！フロントにポケット付き 商品情報紀ノ国屋 Suicaのペンギン ビッグトート価格：税込4,180円発