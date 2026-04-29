運転の中国籍の男（23）を逮捕　車5台と自転車2台絡む事故　6人搬送、警察官2人含む3人重傷　東京・板橋区

うつぶせになって路上に倒れこむ警察官。

その奥にもう1人、警察官が倒れています。

近くに横たわっていたのは自転車。

事故の現場です。

29日午前11時45分ごろ、東京・板橋区の路上で車5台と自転車2台が絡む事故が発生。

この事故で合わせて6人が病院に搬送され、そのうち自転車に乗っていた警察官2人が車にはねられ、重傷を負いました。

事故現場に止まる黒い車は前の部分が大きく破損。

対向車線側に止まるカーキ色の車はタイヤが大きく曲がり、後ろのガラスは割れてなくなっていました。

事故発生直後の現場を撮影した映像には、うつぶせの状態で路上に倒れ込む警察官の姿がありました。

突然の事故に巻き込まれた警察官を救急隊員たちが救助。

現場は騒然とした空気に包まれていました。

事故が起きたのは、片側1車線の道路の路肩に駐車スペースが設けられた場所です。

その駐車スペースに止められていた軽貨物自動車に1台の乗用車が衝突。

そのはずみで乗用車が自転車で通りかかった警察官2人をはね、さらに道の反対側に止まっていた車に衝突したということです。

警視庁は、乗用車を運転していた23歳の中国籍の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。

ゴールデンウィーク初日に起きた警察官を巻き込む事故。

警視庁は、事故の詳しい状況や原因などを調べています。