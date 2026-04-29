俳優の綾野剛（44）が29日、都内でTBS、U―NEXT他製作のスペシャルドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌―京都決戦篇―」（U―NEXT独占配信、最終話は5月1日配信）の最終話プレミア上映イベントに出席した。新撰組を描いた人気コミックの実写で、「京都決戦篇」最終話では初代局長・芹沢鴨（綾野）との死闘の結末が描かれる。3月に「江戸青春篇」がTBSで2夜連続で放送され、京都決戦篇はU―NEXT独占配信されている。4月のU―NEXTの