俳優の綾野剛（44）が29日、都内でTBS、U―NEXT他製作のスペシャルドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌―京都決戦篇―」（U―NEXT独占配信、最終話は5月1日配信）の最終話プレミア上映イベントに出席した。

新撰組を描いた人気コミックの実写で、「京都決戦篇」最終話では初代局長・芹沢鴨（綾野）との死闘の結末が描かれる。3月に「江戸青春篇」がTBSで2夜連続で放送され、京都決戦篇はU―NEXT独占配信されている。4月のU―NEXTのドラマ部門では「ちるらん」シリーズが1、2位を独占している。

「今回の（芹沢）鴨は散ることで完成する。死して完成することを新撰組につなげられればと思って演じた」と役を振り返った。

最終話では芹沢と沖田総司（細田佳央太）、近藤勇（鈴木伸之）による大迫力のアクションが大きな見どころとなる。その結末は、主演の山田裕貴（35）演じる土方歳三の生きざまにも大きな影響を及ぼす。綾野は「目には見えないけど、画に映るパワーで鴨は存在していたのだと思う。その上で戦闘シーンはただただ、ラブシーンだった。モテすぎて、次は俺だって挑まれる。裕貴とは戦っていないですが、魂レベルで戦っているんですよ。やりきって良かった」と明かした。

京都決戦篇を走り抜けた山田も「アクションシーンでもラブシーンは表現できるのが凄い」と感心していた。