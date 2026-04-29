【レゴ スター・ウォーズ】 5月 発売

レゴは「レゴ スター・ウォーズ」から全9種の新製品を5月1日と、5月4日に発売する。5月4日は「スター・ウォーズ」で多用されるフレーズ「May the force be with you(フォースと共にあれ)」にひっかけ、「May the 4th（メイ・ザ・フォース）」としてファンの記念日となっており、この記念日に向けての展開となる。

賞金稼ぎ「ジャンゴ・フェット」の宇宙船やマスク。墜ちたジェダイであるカイロ・レンのマスク、ルーク・スカイウォーカーのディフォルメフィギュアなど、非常に多彩なラインナップとなっている。チェックしてほしい。

「レゴ スター・ウォーズ ジャンゴ・フェットのファイアスプレー級哨戒攻撃艇」

発売日：5月4日

価格：42,980円

ジャンゴ・フェットがジェダイを追跡し、アステロイド帯を縦横無尽に飛行するシーンを再現できる。精巧に作り込まれた内部構造、可動式のメインハッチ、調整可能なブラスター、劇中でも印象的なセイスミック・チャージなど臨場感あふれるギミックを多数搭載している。

「レゴ スター・ウォーズ スター・ウォーズ ロゴ」

発売日：5月1日

価格：10,980円

「レゴ スター・ウォーズ スター・ウォーズ ロゴ」はスター・ウォーズの映画史において最も知名度の高いタイトルカードのひとつを3Dで再現することができる。この700ピースのセットには、組み立てながら見つけられる驚きやディテールが満載で、ファンに新たな楽しみを提供する。

「レゴ スター・ウォーズ C1-10P 'チョッパー' アストロメク・ドロイド」

発売日：5月1日

価格：17,480円

「レゴ スター・ウォーズ C1-10P 'チョッパー' アストロメク・ドロイド」は頭部の可動、可動式の腕、隠されたツールなど多彩なギミックを搭載している。さらに、セットにはチョッパーフィギュアとアイコニックなドロイドに関する深い情報を記載した情報プレートも付属している。

「レゴ スター・ウォーズ 反乱軍のUウィング・スターファイター」

発売日：5月1日

価格：10,980円

「レゴ スター・ウォーズ カイロ・レンのコマンド・シャトル」

発売日：5月1日

価格：10,980円

「レゴ スター・ウォーズ カイロ・レンのヘルメット」

発売日：5月1日

価格：10,980円

「レゴ スター・ウォーズ ジャンゴ・フェット ヘルメット」

発売日：5月1日

価格：12,480円

「レゴ スター・ウォーズ ブリックヘッズ ルーク・スカイウォーカー（反乱軍パイロットバージョン）」

発売日：5月1日

価格：1,580円

「レゴ スター・ウォーズ ブリックヘッズ シスの復讐：ヒーローとヴィラン」

発売日：5月1日

価格：7,480円

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