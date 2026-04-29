大型連休初日のきょう、子どもたちの成長を願って砺波市で80匹のこいのぼりが掲げられました。砺波市の東野尻農村公園では、子どもたちが健やかに成長し、地域住民に元気になってもらおうと、地元の公民館が80匹のこいのぼりを空に掲げました。この催しは、2002年に始まったもので、24回目の今年は、地元の園児や地域住民などおよそ80人が参加しました。「いろんなこいのぼり！」「こいのぼりがいっぱいいて素敵だった」砺波市立東