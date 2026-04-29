友人との旅行などで車を出してもらったとき、「ガソリン代と高速代を割り勘にすればOK」と考えていませんか？ 一見すると公平に思えるこの方法ですが、実は車の所有者だけが負担している見えないコストが存在します。そのままにしておくと、負担のあり方によっては不公平感が生じる可能性もあります。 本記事では、こうした見えにくい費用も含めたうえで、納得感のある費用分担の考え方について整理していきます。