そっか…そうだね▶▶この作品を最初から読む子ども同士は仲良しでも、ママたちも「仲良し」とは限らない…。同じ園で子ども同士が仲良くなり、児童館時代からの友だちである「みおママ」「けんとママ」と、3人組で過ごすようになった「さくらママ」。なんとなく疎外感があるものの娘のために馴染もうと奮闘しています。しかし、実はその状況には「みおママ」の思惑があって…。3人それぞれの視点から、リアルなママたち
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