俳優・鈴木福（21）が29日、自身のインスタグラムを更新。自動車運転免許を取得したことを報告した。鈴木は「今日は4/29(よいふくの日)ということで良い報告を…」と切り出し、「運転免許を取得しました！！」と報告。免許の写真を公開しながら「限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」とも記していた。この投稿には「もうやっぱり大人になったんだなぁ」「おめでとうございます！！「「まさかMT」「福くんおめでとう」などの