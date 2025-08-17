幸せになるには、お金を何にどう使うべきか。医師の和田秀樹さんは「世の中で一番お金のかかる趣味は、ギャンブルでもなく、旅行でもなく、美術品のコレクションでもない。この趣味を持ったら、常にお金が減るのを恐れ、そのことにしかお金を使わなくなる」という――。※本稿は、和田秀樹『どうせあの世にゃ持ってけないんだから 後悔せずに死にたいならお金を使い切れ！』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真