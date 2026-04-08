うつ病になりやすい人にはどのような特徴があるのか。精神科医の和田秀樹さんは「うつ病になりやすい人に多い思考パターンとして、『不適応思考』がある。その一つである『完璧主義』が作動すると、完璧にやれない自分に落伍者のレッテルを貼ったり、もう立ち直れないと落ち込んだりする」という――。※本稿は、和田秀樹『ストレスの9割は「脳の錯覚」』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／recep-bg※