メキシコでぬいぐるみにしがみつく子ザルがカメラに捉えられた。ぬいぐるみは育児放棄した母親の代わりに安心感を与えるために使用されているという。日本の動物園でもぬいぐるみを持った子ザル「パンチくん」が話題だが、近頃はぬいぐるみなしで行動する姿が確認されるようになった。母猿が育児放棄メキシコで撮影されたのは、生まれて間もない子ザルだ。サルのぬいぐるみにしがみついていたと思ったら、犬のぬいぐるみにチェンジ