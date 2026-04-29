中谷潤人のキャリアのなかで最も複雑な試合5月2日の日本人頂上決戦が迫ってきた。WBA/WBC/IBF/WBO統一スーパーバンタム級チャンピオン、“モンスター”井上尚弥に挑む中谷潤人。挑戦者のチーフセコンドであるルディ・エルナンデスも、万全を期して5万5000人が待つ東京ドームのリングに上がる。その、エルナンデスに胸の内を聞いた。「ずっと言ってきたが、ナオヤ・イノウエという選手は日本ボクシング史上、最高のファイターだ。今