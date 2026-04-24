中国野生動物保護協会によると、同協会は昨年、米アトランタ動物園とジャイアントパンダ保護の国際協力研究協定を締結しました。この協定に基づき、成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地の雄のジャイアントパンダのピンピン（平平）と雌のフーシュアン（福双）が米国に送られて、10年間にわたる保護協力が実施されます。前回の協力協定では、ジャイアントパンダのヤンヤン（洋洋）とルンルン（倫倫）が1999年にアトランタ動物園に送