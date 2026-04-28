29日から連休という方もいらっしゃるかもしれません。今年のカレンダーを見てみると29日の「昭和の日」から平日を4日間休むと最大12連休となります。「そんなに休めない」という声も聞こえてきそうですが、物価高の中、近場でピクニックを楽しむという方もいらっしゃるのではないでしょうか？特集はそんなピクニックでも人気のメニュー、「から揚げ」と「おにぎり」、こだわりの店を取材しました。塩尻から「ゴー