県庁３２階の展望ホールの来場者が６００万人に到達し、２８日に記念のセレモニーが開かれました。 展望ホールの６００万人目の来場者となったのは、前橋市から訪れた井口善博さん一家です。井口さんには山本知事と県のマスコットぐんまちゃんから認定証と記念品が贈られました。 １９９９年に利用を開始した現在の県庁舎。県庁３２階の展望ホールは、地上１２７メートルから上毛三山や前橋の市